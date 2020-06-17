На видео попал труп, проплывающий по Неве в Санкт-Петербурге

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:23:33+03:00

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Житель Санкт-Петербурга заметил труп, плывущий по Неве. В среду, 17 июня 2020 года, в социальной сети появилось видео, на котором тело человека проплывает между пришвартованным кораблем и гранитной набережной. Очевидец запечатлел этот момент на камеру.

- Мимо проплывал сегодня. У Балтийского завода, где ледоколы стоят, - рассказала автор видео.

Однако сообщил ли очевидец о своей находке в полицию или нет, не известно.

Пользователи социальных сетей стали обсуждать видео. Многие решили по одежде, что труп принадлежит мужчине. Лица утопленника не видно, так как от плыл лицом вниз.

Некоторые заподозрили, что умерший – пропавший без вести 36-летний мужчина. Однако описание одежды в ориентировке для поиска не совпадало с той, что было на теле.

Также были те, кто предположил, что тело может принадлежать молодому человеку, который недавно упал в воду вместе с возлюбленной с Володарского моста. Женщина тогда выплыла, а тело парня, на самом деле, нашли спустя 10 дней.

Труп в Неве у Балтийского вокзала .

ИСТОЧНИК KP.RU