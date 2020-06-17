Арендодатель зарезал владельца кафе из-за оплаты помещения в Санкт-Петербурге

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:47:23+03:00

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В Санкт-Петербурге разборка двух бизнесменов закончилась смертью. Утром во вторник, 16 июня 2020 года, владелец кафе на Ленинском проспекте поссорился с хозяином помещения из-за арендной платы, за что получил смертельный удар ножом в живот. Теперь с агрессивным предпринимателем разбирается полиция.

- Около 8:30 часов утра в помещении кафе, расположенном в доме 78/1 по Ленинскому проспекту, между 51-летним владельцем заведения и 50-летним арендодателем возникла ссора из-за оплаты помещения. Во время конфликта хозяин помещения неожиданно ударил второго мужчину ножом в живот, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После этого сразу же поступил звонок в экстренные службы. Прибывшая на место «скорая» констатировала смерть бизнесмена.

Арендодателя же полиция задержала рядом с кафе. Ранее он уже привлекался к ответственности за кражу.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU