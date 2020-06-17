Коронавирус в Карелии, последние новости на 17 июня 2020 года: Новые вспышки заболевания вахтовиков

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:55:13+03:00

Еще 43 человека заразились коронавирусом в Карелии на 17 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Карелии на 17 июня 2020 года

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Несмотря на активную борьбу, пока что не утихает коронавирус в Карелии. Последние новости на 17 июня 2020 года - обнаружены новые вспышки заражения среди вахтовиков. Еще 13 инфицированных выявили на строительной площадке Белопорожской ГЭС и АО «ВАД». Также в республике подтверждено 43 новых случая заражения среди местного населения.

- Из 43 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 13 человек, в Костомукше -1 человек, в поселке Муезерский - 2 человека, в Сортавальском районе (поселок Хелюля) – 1 человек, в Олонецком районе - 12 человек (Олонец, деревни Верховье и Тулокса), в Суоярви – 1 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

На стройплощадке Белопорожской ГЭС подтвердились 10 новых случаев, еще трое заразились на АО "ВАД".

Выздоровели еще 17 человек: в Петрозаводске - 3, в Суоярви - 4, в Кемском районе (рабочие с Белопорожской ГЭС) - 4, в Кондопожском районе - 1, в Прионежье - 1, в Олонецком районе - 4.

За все время эпидемии в Карелии выявлен коронавирус у 912 человек, 345 из них выздоровели и 5 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU