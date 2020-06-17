Маленьких утят спасли от нападения кошки в Шлиссельбурге
В городе Шлиссельбург, прошла операция по спасению жизней маленьких утят. Во вторник, 16 июня 2020 года, комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области рассказал о том, как им пришлось вызволять птенцов и их маму из беды. Серьезную угрозу малышам представляла кошка, которая решила поохотиться.
- Нередко в комитет поступают не совсем обычные обращения граждан. В выходные нам пришлось спасать выводок утят... Нет, не от лис и браконьеров, а от обычной домашней кошки, - рассказали в комитете.
Спасательную операцию назвали «Серая шейка». Семья уток мирно плавала в Новоладожском канале и хотела выйти на берег. Однако там их поджидала пушистая киса, которая так и норовила цапнуть лапой маленького птенца. Утки тревожно плавали вокруг и не знали что делать.
На помощь им пришли сотрудники комитета. Кота как следует напугали и отпустили с миром, а птички смогли спокойно выбраться на берег и отправиться по своим делам.
Спасение семьи уток от кошки-охотницы в Ленобласти .Видео: ВК "Охотнадзор/47"
ИСТОЧНИК KP.RU