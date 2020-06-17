Маленьких утят спасли от нападения кошки в Шлиссельбурге

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:22:03+03:00

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В городе Шлиссельбург, прошла операция по спасению жизней маленьких утят. Во вторник, 16 июня 2020 года, комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области рассказал о том, как им пришлось вызволять птенцов и их маму из беды. Серьезную угрозу малышам представляла кошка, которая решила поохотиться.

- Нередко в комитет поступают не совсем обычные обращения граждан. В выходные нам пришлось спасать выводок утят... Нет, не от лис и браконьеров, а от обычной домашней кошки, - рассказали в комитете.

Спасательную операцию назвали «Серая шейка». Семья уток мирно плавала в Новоладожском канале и хотела выйти на берег. Однако там их поджидала пушистая киса, которая так и норовила цапнуть лапой маленького птенца. Утки тревожно плавали вокруг и не знали что делать.

На помощь им пришли сотрудники комитета. Кота как следует напугали и отпустили с миром, а птички смогли спокойно выбраться на берег и отправиться по своим делам.

Спасение семьи уток от кошки-охотницы в Ленобласти .Видео: ВК "Охотнадзор/47"

ИСТОЧНИК KP.RU