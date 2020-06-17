Криминалисты выяснили, чем расчленили труп мужчины с женской грудью, найденного в реке в Ленинградской области

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:48:46+03:00

Эксперты выяснили, как расчленили труп мужчины с женской грудью, найденного в реке Мга / Фото: СК ЛО

По предварительным оценкам, убийство было совершено 3-6 месяцев назад

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Специалисты судебно-медицинской экспертизы провели осмотр останков тела мужчины с имплантатами груди, который был найден в понедельник, 15 июня 2020 года, в реке Мга в Ленинградской области. У трупа не было головы, ног и рук, однако была силиконовая женская грудь. Эксперты определили, чем неизвестный убийца разделывал тело.

- Ноги отпилены в верхней трети бедра костей, предположительно пилой. Отпилы имеют ровные края. Мягкие ткани тела отрезаны острым предметом, предположительно ножом, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Левая рука при этом была отпилена по лопаточно-ключевому суставу, предположительно той же пилой. А вот правая рука буквально выломана из тела.

Также криминалисты нашли огромные, но гладкие раны в области спины, поясничной области, которые проходили в сторону грудной клетки.

По мнению экспертов, неизвестный убийца расчленял уже мертвого мужчину. По предварительным оценкам, убийство произошло 3-6 месяцев назад. Возраст убитого пока что определить не удалось. Сейчас идет расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU