Петербуржцы отсудили деньги у поликлиники №46 за смерть отца

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:16:12+03:00

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В Санкт-Петербурге в среду, 17 июня 2020 года, суд вынес решение по иску двух горожан к СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 46» из-за смерти отца. В декабре 2018 года мужчина скончался после того, как ему поставили не правильный диагноз.

- Вечером 21 декабря 2018 года мужчине стало плохо, он жаловался на сильную боль в животе в верхней части, началась отдышка и рвота. Его дочь вызвала "скорую". Врачи замерили давление у пациента, которое оказалось очень низким. Дочь мужчины сказала, что у него проблемы с сердцем и попросила сделать кардиограмму, на что медики ответили отказом, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Врачи "скорой" решили, что проблемы с печенью и желчным пузырем. Дочь пациента с этим не согласилась и отказалась от госпитализации. На следущий день пришла терапевт из поликлиники №46, осмотрела отца истцов, сразу заподозрила проблемы с сердцем и вызвала скорую помощь, которая по кардиограмме обнаружили обширный инфаркт.

Мужчину госпитализировали в реанимацию, но он скончался, так как помощь уже была запоздалой.

- Учитывая, что в случае диагностирования инфаркта миокарда, скорая помощь должна немедленно доставить больного в ближайшую больницу, врачи скорой помощи оставили мужчину без необходимой медицинской помощи, что в результате привело к его смерти, - отметили в суде.

В итоге суд взыскал с поликлиники более 782 тысяч рублей в пользу истцов.

ИСТОЧНИК KP.RU