Еще 18,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге на 17 июня 2020 года

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:25:12+03:00

Более 18 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

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Администрация Санкт-Петербурга рассказала о ситуации с коронавирусом в городе на среду, 17 июня 2020 года. Так, за последние сутки на наличие COVID-19 были обследованы еще 18545 человек. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- Так, на данный момент под медицинским наблюдением находится 2785 человек. Из них 49 - в обсерваторе, 731 - на самоизоляции, 2005 – после контакта с зараженными коронавирусом, - рассказали в Смольном.

Также о возвращении в Петербург из-за границы сообщили 98 человек. Все они будут обязаны выдержать 14-дневный карантин.

Обработано 867 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 364 обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU