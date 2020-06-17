Еще 18,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге на 17 июня 2020 года
Администрация Санкт-Петербурга рассказала о ситуации с коронавирусом в городе на среду, 17 июня 2020 года. Так, за последние сутки на наличие COVID-19 были обследованы еще 18545 человек. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.
- Так, на данный момент под медицинским наблюдением находится 2785 человек. Из них 49 - в обсерваторе, 731 - на самоизоляции, 2005 – после контакта с зараженными коронавирусом, - рассказали в Смольном.
Также о возвращении в Петербург из-за границы сообщили 98 человек. Все они будут обязаны выдержать 14-дневный карантин.
Обработано 867 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 364 обращения.
ИСТОЧНИК KP.RU