17 Июнь 2020 2020-06-17T10:47:58+03:00

Более 700 человек вылечились от коронавируса за последние сутки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали все последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 17 июня 2020 года

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Борьба с эпидемией в России дает положительный результат. За последние сутки в стране число выздоровевших превысило число зараженных - 10036 человек и 7843 соответственно. Так, число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 17 июня 2020 года составило рекорд - сразу 716 пациентов полностью вылечились.

- За последние сутки в Петербурге выздоровели 716 человек, а число зараженных составило всего 228 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Так, за все время пандемии в городе COVID-19 обнаружен у 21275 человек. Из них 10687 выздоровели и 727 скончались. На данный момент с заболеванием продолжают бороться 9861 пациент.

Также за последние сутки на наличие COVID-19 были обследованы еще 18545 человек. Под медицинским наблюдением находится 2785 человек. Из них 49 - в обсерваторе, 731 - на самоизоляции, 2005 – после контакта с зараженными коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU