2020-06-17T10:53:09+03:00
Общество

Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 17 июня 2020 года: 55 человек заболели, один умер

Мы собрали последние новости по ситуации с коронавирусом в Ленинградской области на 17 июня 2020 года
Петр КИБЕР
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Еще 55 человек заболели коронавирусом в Ленобласти.Еще 55 человек заболели коронавирусом в Ленобласти.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Общероссийский оперативный штаб по монрторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19 опубликовал свежую статистику за прошедшие сутки. Также стали известны последние новости по ситуации с коронавирусом в Ленинградской области на 17 июня 2020 года.

- По состоянию на 10:35 утра в Ленинградской области зафиксированы еще 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 3751 пациента, - сообщает информационный центр Оперштаба.

Также за сутки выздоровели еще 103 человека. Это двукратное превышение над заболевшими. А всего с начала апреля, когда были зафиксированы первые зараженные, врачи выписали 2899 пациентов.

К сожалению, снова увеличилось число подтвержденных смертей. Теперь их 25 (+1 за сутки).

В активной фазе заболевания остаются 827 жителей Ленинградской области, однако этот показатель неуклонно снижается, что говорит о постепенном выходе из пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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