Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 17 июня 2020 года: 55 человек заболели, один умер
Общероссийский оперативный штаб по монрторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19 опубликовал свежую статистику за прошедшие сутки. Также стали известны последние новости по ситуации с коронавирусом в Ленинградской области на 17 июня 2020 года.
- По состоянию на 10:35 утра в Ленинградской области зафиксированы еще 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 3751 пациента, - сообщает информационный центр Оперштаба.
Также за сутки выздоровели еще 103 человека. Это двукратное превышение над заболевшими. А всего с начала апреля, когда были зафиксированы первые зараженные, врачи выписали 2899 пациентов.
К сожалению, снова увеличилось число подтвержденных смертей. Теперь их 25 (+1 за сутки).
В активной фазе заболевания остаются 827 жителей Ленинградской области, однако этот показатель неуклонно снижается, что говорит о постепенном выходе из пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU