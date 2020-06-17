Дизельный поезд насмерть задавил 64-летнего петербуржца в Купчино

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:25:04+03:00

Мужчина перелезал под платформой и не заметил приближающийся состав

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В Санкт-Петербурге рядом с железнодорожной станцией Купчино произошла трагедия. В ночь на вторник, 16 июня 2020 года, дизельный поезд задавил мужчину, который решил перелезть под платформой и не заметил приближающийся состав.

- 16 июня в 00:30 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции Купчино Санкт-Петербурга дизельным поездом травмирован гражданин, - сообщили в УТ МВД России и СЗФО.

Выяснено, чтобы сократить путь, мужчина перелезал под платформой и не обратил внимание на приближающийся поезд. Машинист подвижного состава подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм он скончался.

Установлена личность пострадавшего. Им оказался 64-летний петербуржец. На данный момент правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU