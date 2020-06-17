«Культурные» петербуржцы оставили горы мусора на пляже в Ольгино

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:26:54+03:00

Официально пляжный сезон не открыт, но отдыхать на природе это никому не мешает

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Дикий пляж в Ольгино может наглядно показать уровень культуры жителей «культурной столицы». После прошедших выходных, местные жители обнаружили здесь просто горы мусора, оставленные отдыхавшими горожанами. Своим возмущением они поделились через соцсети.

- Сегодня был на «пляже» в Ольгино, и просто в шоке от гор мусора и от того, что уборкой никто не занимается... Народ, аууу??? – пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На прикрепленных фото действительно заметны следы «культурного» отдыха петербуржцев. Здесь и брошенные мангалы, и куча пустых бутылок из-под спиртного и даже старые покрышки, которые обрамляет другой мусор.

На берег притащили даже старые покрышки. Фото: vk.com/spb_today / Андрей Евтушенко

Все это замечательно смотрится на фоне Финского залива и башни «Лахта Центра»: «Как два разных мира»; «Уроды, так сложно сложить все в пакет и донести до помойки?»; «Чисто не там где убирают,а там где не мусорят»; «Простое правило: все, что принес - унес с собой», - возмущаются в комментариях пользователи соцсетей.

Впрочем, некоторые отдыхающие сподобились донести мусор до урн, но и они завалены с горкой.

Судя по всему, остается надеяться только на местных кришнаитов, которые раз в год устраивают на побережье в Ольгино генеральную уборку.

У коммунальщиков сил на уборку тоже не хватило. Фото: vk.com/spb_today / Андрей Евтушенко

ИСТОЧНИК KP.RU