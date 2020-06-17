2020-06-17T11:55:20+03:00
Происшествия

За гибель двух человек в Финском заливе, владелец катера получил 4 года условно

Трагедия произошла в апреле прошлого года у одного из фортов Кронштадта
Петр КИБЕР
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За гибель людей на морской прогулке владельцу катера дали условный срок.За гибель людей на морской прогулке владельцу катера дали условный срок.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу о гибели двух человек на морской прогулке, произошедшей больше года назад у берегов Кронштадта. Тогда кататься на катере отправились его хозяин и девять его друзей.

- Суд установил: подсудимый, осознавая, что купленное им маломерное судно должно пройти техническое освидетельствование, не обладая достаточными знаниями, самостоятельно осуществил ремонт катера, которым, как он полагал, устранил имевшуюся в кормовой части катера течь воды, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

27 апреля 2019 года, на этом отремонтированном катере, который рассчитан на семь человек, хозяин решил покатать девятерых друзей. Все отправились на прогулку к 5-му Форту Кронштадта, где устроили пикник. А потом пьяный хозяин катера решил еще раз покатать гостей.

Но в сильную волну катер начал тонуть, в том числе через плохо заделанную дыру в корме. В итоге один из гостей утонул сразу, а второй умер в больнице от переохлаждения.

В суде владелец катера вину признал, ему дали четыре года лишения свободы. Условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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