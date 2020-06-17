Почти 300 литров крови сдали доноры в Санкт-Петербурге за неделю

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:05:42+03:00

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На минувшей Всероссийской неделе доноров в Санкт-Петербурге собрали почти 300 литров крови. По данным Смольного от 17 июня 2020 года, на пункты переливания за время акции пришло порядка 700 человек, 655 из которых стали донорами.

- Для нас эта акция стала настоящим спасением - донорская активность сейчас низкая и из-за эпидемиологической обстановки, и из-за того, что наступило лето. Мне кажется, что сейчас особенно важно организовывать такие акции, напоминать людям, как важна их помощь, - отметила Мария Гоготова, медсестра Трансфузиологического отделения клиники имени Петра Великого и руководитель донорского сообщества обучающихся Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова.

Несмотря на коронавирус, сдавать кровь можно и нужно. Желающий должен быть здоровым, не контактировать с инфицированным. 295 литров собранной за неделю крови помогут в лечении почти 1,5 тысяч пациентов.

Врачи напоминают, что компоненты донорской крови имеют ограниченный срок хранения. Для эритроцитов срок хранения составляет 5 недель, а для тромбоцитов – лишь 5 суток. И если доноры перестанут сдавать кровь, непрерывная борьба врачей с онкологическими и другими заболеваниями окажется под угрозой. Кроме того, сейчас в Петербурге есть особая необходимость в донорах с отрицательным резус-фактором и донорах плазмы, переболевших COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU