2020-06-17T12:31:47+03:00
Дом. Семья

Змея поселилась в панели приборов машины петербургского автомобилиста

Чтобы выкурить из торпедо ужа, пришлось применять дымогенератор [видео]
Петр КИБЕР
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В приборной панели иномарки поселился уж. Фото: кадр с видео: vk.com/spb_today / "Мегаполис"В приборной панели иномарки поселился уж. Фото: кадр с видео: vk.com/spb_today / "Мегаполис"
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Настоящую змею обнаружил в салоне своей машины житель Санкт-Петербурга, отдохнувший на природе в минувшие выходные. Причем пресмыкающееся решило поселиться не где-нибудь, а в приборной панели авто. Сюрприз оказался сильным.

- Когда сел в машину, заметил, как под стекло что-то уползло, - приводит слова автомобилиста «Мегаполис».

Решив проверить, что это было, владелец иномарки обнаружил в воздуховодах настоящего ужа. Все свои эмоции и впечатления мужчина, как сейчас принято, записал на камеру мобильного телефона.

Впрочем, ездить на машине со змеей он не захотел. Поскольку достать рептилию руками не представлялось возможным, ужа решили выкурить дымогенератором. Это получилось. Правда, у хозяина иномарки остаются сомнения, что в панели могли жить две змеи. Вторую засечь пока не удалось.

А пойманного ужа отпустили на свободу. С чистой совестью.

У жителя Санкт-Петербурге в машине поселилась змея..Видео: vk.com/spb_today / "Мегаполис"

ИСТОЧНИК KP.RU

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