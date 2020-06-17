Выступление Макарова прервал переполох между депутатами ЗакСа Санкт-Петербурга

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:37:51+03:00

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В среду, 17 июня 2020 года, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялось заседание, на котором произошел небольшой переполох. Во время выступления председателя парламента Вячеслава Макарова, некоторые депутаты начали перекрикиваться, чем прервали речь главы ЗакСа.

- В какой-то момент выступление вызвало возмущение среди депутатов, его прервали выкрики, среди которых было слышно, в том числе имя депутата Амосова, которого попросили замолчать, - пишет «Мойка78».

Во время своего выступления Вячеслав Макаров говорил о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля. Он отметил, что эти выборы «сберегут страну». В качестве примера разобщенности народа, он провел параллель с временами царской России и конца СССР.

Также в своей речи Макаров отметил, что всем следует настроиться на патриотическую волну, чтобы сделать будущее страны и города лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU