2020-06-17T13:03:19+03:00
Происшествия

Собутыльник «снял скальп» с 16-летней девушки на Ириновском проспекте Санкт-Петербурга

Безработного мужчину задержала полиция
Петр КИБЕР
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Собутыльник едва не снял скальп с молодой девушки.Собутыльник едва не снял скальп с молодой девушки.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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16-летняя девушка едва не лишилась скальпа во время пьяной гулянки в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Ее, раненную, нашли у одного из домов по Ириновскому проспекту местные жители. Они вызвали скорую и полицию.

- 16 июня в 20:16 поступило сообщение, что у дома 33/49 по Ириновскому проспекту человек получил ножевое ранение. В 20:25 прибывшей на место происшествия опергруппой была обнаружена девушка со скальпированным ранением теменной области головы, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Пострадавшую на скорой помощи отправили в детскую горбольницу, а полицейские занялись поисками преступника. И вскоре он был найден. Нападавшим оказался 21-летний безработный петербуржец. Он пояснил, что выпивал вместе с подругой, но после возникшей ссоры достал нож и «порезал ее».

Известно, что мужчина неоднократно судим. Теперь к его послужному списку добавится еще одно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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