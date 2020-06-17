Жертвами коронавируса стали еще 38 человек в Санкт-Петербурге на 17 июня 2020 года

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:29:16+03:00

Еще 38 человек умерли от коронавируса в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

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За сутки в России зафиксировано 194 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 7 478 человек. Так, число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 17 июня 2020 года составило еще 38 человек. Их смерти подтвердила комиссия по анализу летальных случаев.

- На среду стало известно еще о 38 летальных случаях от коронавируса в Петербурге. Так, за все время эпидемии жертвами заболевания стали уже 727 человек, - говорится в данных оперативного штаба по COVID-19.

Помимо смертей, за последние сутки коронавирус был выявлен еще у 228 жителей Северной столицы. Однако число выздоровевших значительно превысило заболевших. За сутки в городе выписаны рекордные 716 человек,

Так, с начала пандемии в Петербурге коронавирус был выявлен у 21275 человек, из них полностью выздоровели уже 10687 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU