2020-06-17T13:33:07+03:00
Происшествия

На трассе под Лугой в тройном ДТП погиб водитель «Лэнд Крузера»

Его «Тойота» столкнулась с попутным грузовиком и вылетела в лоб «Форду» [видео]
Петр КИБЕР
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В Лужском районе произошло смертельное ДТП. Фото: vk.com/spb_todayВ Лужском районе произошло смертельное ДТП. Фото: vk.com/spb_today
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Смертельное ДТП произошло утром 17 июня на трассе Санкт-Петербург - Псков - ПустошкаНевель в Лужском районе Ленинградской области. На 96-м километре автодороги столкнулись джип, легковушка и фура.

- По предварительной информации около 10:25 у населенного пункта Большая Ящера произошло столкновение трех транспортных средств: «Тойота Лэнд Крузер» под управлением водителя - мужчины 1954 г.р.; грузовой автомобиль «Скания» с полуприцепом; «Форд Фокус»., - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев, «Тойота» догнала попутный грузовик и врезалась в его прицеп. После этого джип выбросило на встречную полосу, где «Лэенд Крузер» столкнулся с «Фордом».

В результате ДТП водитель «Тойоты» получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте аварии. Шофер «Форда» был увезен на скорой в состоянии средней тяжести.

На месте ДТП работают инспектора Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства трагедии.

Смертельное ДТП с "Лэнд Крузером" на трассе под Лугой.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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