На трассе под Лугой в тройном ДТП погиб водитель «Лэнд Крузера»

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:33:07+03:00

Его «Тойота» столкнулась с попутным грузовиком и вылетела в лоб «Форду» [видео]

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло утром 17 июня на трассе Санкт-Петербург - Псков - Пустошка – Невель в Лужском районе Ленинградской области. На 96-м километре автодороги столкнулись джип, легковушка и фура.

- По предварительной информации около 10:25 у населенного пункта Большая Ящера произошло столкновение трех транспортных средств: «Тойота Лэнд Крузер» под управлением водителя - мужчины 1954 г.р.; грузовой автомобиль «Скания» с полуприцепом; «Форд Фокус»., - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев, «Тойота» догнала попутный грузовик и врезалась в его прицеп. После этого джип выбросило на встречную полосу, где «Лэенд Крузер» столкнулся с «Фордом».

В результате ДТП водитель «Тойоты» получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте аварии. Шофер «Форда» был увезен на скорой в состоянии средней тяжести.

На месте ДТП работают инспектора Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства трагедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/785430" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП с "Лэнд Крузером" на трассе под Лугой.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU