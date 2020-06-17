2020-06-17T13:36:25+03:00
Общество

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью профессора Ватаняра Саидовича Ягьи

Губернатор Санкт-Петербурга напомнил, что научный деятель вырастил не одно поколение ученых
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Ватаняра Саидовича Ягьи / Фото: assembly.spb.ruАлександр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Ватаняра Саидовича Ягьи / Фото: assembly.spb.ru
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Ватаняра Саидовича Ягьи в связи с его кончиной. Бывший депутат Законодательного собрания, главный советник первого мэра Северной столицы Анатолия Собчака, доктор исторических наук, а также профессор умер в возрасте 83 лет. Об этом стало известно в среду, 17 июня 2020 года.

- Это тяжелая утрата для нашего города. Из жизни ушел замечательный человек, настоящий интеллигент, яркий парламентарий и общественный деятель, видный ученый. Ватаняр Саидович был депутатом Ленсовета и Петросовета, четырежды избирался депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Он последовательно отстаивал интересы петербуржцев в городском парламент, - сказал Беглов.

Также губернатор отметил, что научные труды Ягьи по проблемам мировой политики, изучения истории африканских стран получили широкое международное признание. За время своей работы он воспитал не одно поколение талантливых ученых.

- В любое дело Ватаняр Саидович вкладывал себя без остатка, отдавал любимому городу все свои силы, энергию, знания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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