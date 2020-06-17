2020-06-17T13:49:46+03:00
Общество

Выпускной-онлайн пройдет в школах Ленинградкой области 17 июня 2020 года

Празднование окончание обучение состоится в дистанционном формате
Лилия КОЗЛОВА
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17 июня в Ленобласти пройдет выпускной школ в онлайн формате17 июня в Ленобласти пройдет выпускной школ в онлайн форматеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В среду, 17 июня 2020 года, состоятся выпускные в школах Ленинградской области. Однако в этом году, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом, праздник пройдет дистанционно. Онлайн-трансляция ленинградского выпускного «Мы вместе!» начнется в 17:00 часов. Прямой эфир будет транслироваться на телеканале ЛенТВ24 и в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook.

- Мы понимаем, что неправильно из-за эпидемиологической ситуации лишать выпускников школ, лицеев, техникумов праздника. В Ленинградской области 10 тысяч молодых ребят, которые прощаются в этом году со своими учебными заведениями. Выпускники в социальных сетях смогут поздравлять друг друга, оставлять слова благодарности своим педагогам и учителям. Надеюсь, пройдет все интересно, динамично и у ребят будет хорошее настроение в конце учебного года, – рассказал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

Помимо родителей и учителей, выпускников поздравили творческие коллективы и молодые исполнители, под песни которых молодежь «зажигает» вместе со своими одноклассниками. Стать участниками торжества смогут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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