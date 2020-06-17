2020-06-17T14:04:30+03:00
Происшествия

Фигурантов дела «Сети» в Санкт-Петербурге требуют посадить на 6 и 9 лет

Двое молодых людей просят отправить в колонию строгого режима
Лилия КОЗЛОВА
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Обвинение просит осудить фигурантов дела «Сети» в Петербурге на 6 и 9 летОбвинение просит осудить фигурантов дела «Сети» в Петербурге на 6 и 9 летФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге в среду, 17 июня 2020 года, проходит судебное заседание по делу «Сети» - запрещенном в России террористическом сообществе. На скамье 2-го Западного окружного суда оказались 25-летний Виктор Филинков и 28-летний Юлий Бояршинов. Прокурор запросил для первого девять лет колонии строго режима, для второго – шесть.

- Филинков отрицает вину и рассказал о пытках, под которыми давал первоначальные признательные показания; Бояршинов, наоборот, признает вину, - пишут «Невские новости».

Прокурор на заседании перечислил, что молодые люди строили «планы по революционной деятельности», куда входили поджоги, взрывы офисов и многое другое. При назначении наказания прокурор просит учесть «активное способствование раскрытию преступления» со стороны Бояршинова.

Судебное следствие по делу «Сети» в Петербурге завершилось 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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