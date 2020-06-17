Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге снизилось на 27 процентов
Санкт-Петербург в середине июня вышел на плато по коронавирусу. Об этом заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто во время заседания в среду, 17 июня 2020 года. Он отметил, что за последнюю неделю число зараженных снизилось на 27 процентов.
- Мы только вышли на плато, но с осторожным оптимизмом скажу – ситуация не такая острая. Проблема с сочетанием пневмоний, но и тут снижение, - рассказал Шляхто.
Российский ученый отметил, что сейчас в Петербурге увеличивается доля уже переболевших коронавирусом пациентов. На сегодняшний день в городе выздоровели 10687 человек из 21275 заболевших.
- Сегодня имеем с 1 июня актуальный прогноз удвоения выздоровевших за 30 дней, он постепенно замедляется. Мы уже давно на плато и снижаемся. Сейчас показатель стабильно меньше 1, - отметил эксперт.
ИСТОЧНИК KP.RU