Глава центра Алмазова заявил, что петербургские врачи «потрясающе продвинулись» в лечении коронавируса
Директор научного центра имени Алмазова Евгений Шляхто заявил, что петербургские врачи за последнее время сильно продвинулись в изучении коронавируса и понимании, как лечить эту опасную болезнь.
- Сегодня больше знаем, что это за заболевание. Потрясающая динамика представления о лечении, - заявил Евгений Шляхто, чьи слова приводит корреспондент «КП-Петербург».
По словам эксперта, еще в январе, когда коронавирус только расползался по миру, врачи говорили, что противовирусная терапия – главный метод лечения, но сейчас такой подход свелся практически к нулю. Теперь глюкортикоиды (препараты с противоаллергическим, противовоспалительным, противошоковым действиями – прим.ред.) - это начальная терапия.
Также глава Центра Алмазова отметил, что город только вышел на плато по заболеваемости, но» с осторожным оптимизмом» пошло снижение числа заболевших . Только за последнюю неделю минус 27 %.
- Проблема с сочетанием пневмоний, но и тут снижение, - отметил Шляхто.
ИСТОЧНИК KP.RU