2020-06-17T14:47:31+03:00
Общество

Глава центра Алмазова заявил, что петербургские врачи «потрясающе продвинулись» в лечении коронавируса

Выступая с докладом в Смольном, Евгений Шляхто отметил динамику в представлении медиков о коварной болезни
Петр КИБЕР
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Евгений Шляхто докладывает о ситуации с коронавирусом в Петербурге. Фото: Центр Алмазова.Евгений Шляхто докладывает о ситуации с коронавирусом в Петербурге. Фото: Центр Алмазова.
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Директор научного центра имени Алмазова Евгений Шляхто заявил, что петербургские врачи за последнее время сильно продвинулись в изучении коронавируса и понимании, как лечить эту опасную болезнь.

- Сегодня больше знаем, что это за заболевание. Потрясающая динамика представления о лечении, - заявил Евгений Шляхто, чьи слова приводит корреспондент «КП-Петербург».

По словам эксперта, еще в январе, когда коронавирус только расползался по миру, врачи говорили, что противовирусная терапия – главный метод лечения, но сейчас такой подход свелся практически к нулю. Теперь глюкортикоиды (препараты с противоаллергическим, противовоспалительным, противошоковым действиями – прим.ред.) - это начальная терапия.

Также глава Центра Алмазова отметил, что город только вышел на плато по заболеваемости, но» с осторожным оптимизмом» пошло снижение числа заболевших . Только за последнюю неделю минус 27 %.

- Проблема с сочетанием пневмоний, но и тут снижение, - отметил Шляхто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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