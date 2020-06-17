2020-06-17T14:49:08+03:00
Общество

Медсестру из "Ленэкспо" оштрафовали на 15 тысяч рублей за расстегнутую молнию на защитном комбинезоне

Медицинский работник свою вину признала
Лилия КОЗЛОВА
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Медсестру из "Ленэкспо" оштрафовали на 15 тысяч рублей за расстегнутый комбинезонМедсестру из "Ленэкспо" оштрафовали на 15 тысяч рублей за расстегнутый комбинезонФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге в среду, 17 июня 2020 года, Василеостровский районный суд вынес приговор в отношении медицинской сестры Анастасии Муравьевой, которая сейчас работает в ковидном госпитале "Ленэкспо". В мае, когда временную больницу посещал губернатор Александр Беглов, присутствующие заметили, что у медицинской сотрудницы расстегнут комбинезон.

- Из протокола следует, что в ходе проверки 15 мая 2020 установлено, что медицинской сестрой приемного отделения №3 СПб ГБУЗ "ГВВ" Муравьевой допущены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно ею нарушены требования к ношению СИЗ. У нее был расстегнут комбинезон, не надет капюшон, не используются защитные очки, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Медсестра свою вину признала и пообещала больше не нарушать правила безопасности.

Тем не менее, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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