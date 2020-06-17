2020-06-17T15:04:32+03:00
Общество

Центр Алмазова построит нейрохирургический комплекс в Санкт-Петербурге за 7 миллиардов рублей

Медучреждение появился на Заповедной улице в 2023 году
Лилия КОЗЛОВА
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Центр Алмазова построит нейрохирургический комплекс за 7 миллиардов рублейЦентр Алмазова построит нейрохирургический комплекс за 7 миллиардов рублейФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге центр имени Алмазова собирается построить крупный научно-клинический нейрохирургический комплекс, стоимость которого обойдется в 7 миллиардов рублей. Согласно данным аукционной документации на портале госзакупок, появится он на Заповедной улице в 2023 году.

- Максимальная стоимость контракта составляет 6,992 миллиарда рублей. Строительство будет проходить в несколько этапов. На первом планируется построить лечебно-диагностический корпус площадью более 42 402 квадратных метров на 150 коек. В нем же разместятся лаборатории, медицинские, вспомогательные, административные, инженерно-технические и научно-учебные помещения. Также в этом корпусе будет расположена кислородно-газификационная станция, - говорится в документах.

Второй этап – строительство лечебно-реабилитационного комплекса на 180 коек с блоком водолечения, патологоанатомическим корпусом и КПП.

Ранее Центр Алмазова объявил аукцион на строительство комплекса на Коломяжском проспекте. Максимальная цена по контракту составляет 5,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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