17 Июнь 2020 2020-06-17T15:32:01+03:00

Больница святителя Луки начала прием больных с коронавирусом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас в Санкт-Петербурге с зараженными COVID-19 работают 24 учреждения

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В Санкт-Петербурге в среду, 17 июня 2020 года, СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки начала прием больных с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

- В больнице перепрофилировано 86 коек, имеется 3 реанимационных койки, 70 процентов коек оборудованы кислородом, - сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.

На сегодняшний день в городе принимают пациентов с коронавирусом 24 медицинских учреждения, из них шесть федеральных.

Так, сейчас с коронавирусными больными работают: Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, ГМПБ 2, Госпиталь для ветеранов войн, Городская больница Святого Великомученика Георгия, Александровская больница, Городская Покровская больница, Городская больница №20, Городская больница №40, Городская Мариинская больница, Городская больница №38 им. Н.А.Семашко, Городская больница №15, Родильный дом №16, ДГКБ №5 им. Н.Ф.Филатова, ДГБ Св. Ольги, Городская психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова, Больница им. П.П. Кащенко, 442-й окружной военный клинический госпиталь, Клиническая больница святителя Луки, а также ФГБУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова , ФГБУ ВО СЗГМУ им.И.И. Мечникова, ФГБУ ВО СПбГПМУ, центр имени Алмазова, СПб НИИФ, Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU