2020-06-17T15:34:32+03:00
Общество

Еще 18 мужчин и 20 женщин умерли в Санкт-Петербурге от коронавируса

Сведения о новых летальных случаях привел Комитет по здравоохранению
Петр КИБЕР
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Еще 38 человек умерли в Петербурге от коронавируса.Еще 38 человек умерли в Петербурге от коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургский Комитет по здравоохранению привел новые данные о смертельных случаях, произошедших из-за коронавируса за последние сутки. Список горожан, погибших из-за новой болезни, пополнился на 38 человек.

- 17 июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 38 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди умерших – 18 мужчин в возрасте от 49 до 90 лет 20 женщин от 47 до 99 лет, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Несмотря на то, что все пациенты имели хронические заболевания, такие как кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания, основной причиной смерти была признана двусторонняя пневмония, развившаяся на фоне коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге от коронавируса умерли 727 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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