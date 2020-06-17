Двух подростков задержали за серию грабежей и изнасилование в Санкт-Петербурге

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:08:53+03:00

В Петербурге задержали двух подростков за грабежи и изнасилование Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Нападения молодые люди совершили в ночь с 14 на 15 июня 2020 года

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В Санкт-Петербурге фигурантами уголовных дел о грабеже, разбое и изнасиловании стали два подростка. В среду, 17 июня 2020 года, следственный комитет рассказал о расследовании в отношении парней 16 и 17 лет. Правоохранители ищут третьего соучастника нападений.

- Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемые, с неустановленным соучастником в ночь с 14 на 15 июня 2020 года около одного из домов по улице Коммуны нанесли множественные удары ногами и руками местному жителю и его знакомой, после чего открыто похитили принадлежащее им имущество на общую сумму 44 тысячи рублей. Затем один из подозреваемых совершил насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, - рассказали в комитете.

В ту же ночь ребята напали на 32-летнего мужчину у дома 30 корпус 2 по проспекту Косыгина. Они угрожали ему предметом, похожим на пистолет и украли паспорт.

Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения, проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения их соучастника и привлечение его к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU