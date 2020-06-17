Жара за 30 градусов и гроза придут в Ленинградскую область 18 июня
На Ленинградскую область надвигается небывалая жара. В четверг, 18 июня 2020 года, синоптики ожидают в регионе повышение температуры до 32 градусов, а также грозы и ливни, которые ничуть не охладят погоду.
- Переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем юго-восточный, южный 2-7 метров в секунду, при грозах порывистый, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Синоптики обещают, что тепло будет даже ночью. Так, в ночное время температура воздуха ожидается в пределах 14-19 градусов, а днем повышение аж до 27-32-градусной жары.
Несмотря на ливни, такая же жаркая и знойная погода будет в области и 19 июня. Поэтому, местных жителей просят заранее подготовиться как к высоким температурам, так и грозам.
ИСТОЧНИК KP.RU