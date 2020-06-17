Невский проспект встал в жесткую пробку днем 17 июня

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:32:07+03:00

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Днем в среду, 17 июня 2020 года, автомобилисты неожиданно встали в жесткую пробку на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. На 16:00 часов затор оценивался в 8 баллов, что значительно выше обычного.

- Неожиданно плотное движение сейчас на Невском проспекте. Загруженность магистрали к Дворцовой площади — 8 баллов, что на 5 баллов выше обычного, - сообщили в сервисе «Яндекс».

Также утром в среду автомобилисты успели постоять в пробках на Московском шоссе, Заневском проспекте и проспекте Косыгина в сторону центра города. Там пробки оценивались в 5-6 баллов.

Не обошлось без пробок на внутренней стороне КАД от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса, от Горского шоссе до Комендантского проспекта, а также от Мурманского шоссе до Октябрьской.

На данный момент дороги в Петербурге вполне свободны. Загруженность оценивается в 3 балла. Ожидается, что пробки продолжат расти в ближайший час и к 18 часам достигнут пика в 6 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU