Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен на 2022 год
Финал Лиги Чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге не в 2021, а в 2022 году. Это стало известно в ходе заседания исполкома УЕФА, проходящего 17 июня в формате видеоконференции. В следующем сезоне решающую игру турнира примет турецкий Стамбул, который должен был встречать Лигу Чемпионов нынешним летом.
- Финал Лиги Чемпионов сезона 2019/2020 пройдет в формате восьми команд. Все матчи примет Лиссабон, - заявил на пресс-конференции глава УЕФА Александер Чеферин.
По принципу очередности на 2021 год сдвинут Стамбул, а на 2022-й – Санкт-Петербург.
Другим важным моментом стало подтверждение всех 12 городов, которые примут Чемпионат Европы по футболу. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год, называться турнир будет по-старому: ЕВРО-2020.
Четыре игры с июня по июль примет и Стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Именно такое имя будет носить «Газпром Арена» в дни матчей.
ИСТОЧНИК KP.RU