2020-06-17T17:00:50+03:00
Спорт

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен на 2022 год

А летом 2021-го город примет игры Чемпионата Европы
Петр КИБЕР
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Стадион на Крестовском примет финал Лиги Чемпионов в 2022 году.Стадион на Крестовском примет финал Лиги Чемпионов в 2022 году.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Финал Лиги Чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге не в 2021, а в 2022 году. Это стало известно в ходе заседания исполкома УЕФА, проходящего 17 июня в формате видеоконференции. В следующем сезоне решающую игру турнира примет турецкий Стамбул, который должен был встречать Лигу Чемпионов нынешним летом.

- Финал Лиги Чемпионов сезона 2019/2020 пройдет в формате восьми команд. Все матчи примет Лиссабон, - заявил на пресс-конференции глава УЕФА Александер Чеферин.

По принципу очередности на 2021 год сдвинут Стамбул, а на 2022-й – Санкт-Петербург.

Другим важным моментом стало подтверждение всех 12 городов, которые примут Чемпионат Европы по футболу. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год, называться турнир будет по-старому: ЕВРО-2020.

Четыре игры с июня по июль примет и Стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Именно такое имя будет носить «Газпром Арена» в дни матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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