Дворцовую площадь продезинфицировали к параду Победы в Санкт-Петербурге

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:18:20+03:00

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В Санкт-Петербурге продолжается подготовка к одному из самых важных мероприятий этого года: военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня, 17 июня, военнослужащие подразделений химической, биологической и радиологической защиты продезинфицировали Дворцовую площадь. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Подразделения радиационной, химической и биологической безопасности обработали более 40 000 квадратных метров поверхностей. Фото: пресс-служба Западного военного округа

- Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К обработали специальным дезинфицирующим раствором места построения парадных расчетов, площадку размещения техники, маршрут торжественного марша и прилегающую к трибунам территорию, - уточнили в ведомстве. - Общая площадь обработки превысила 40 000 квадратных метров.

Напомним: парад в этом году назначен на 24 июня. До этого в Санкт-Петербурге проведут три репетиции. Первая — с участием только пеших расчетов — намечена уже на сегодня, 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU