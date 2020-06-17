Лоукостер Wizz Air с сентября 2020 года будет летать из Санкт-Петербурга на Мальту и в Зальцбург

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:28:18+03:00

Wizz Air объявил о новых маршрутах из Санкт-Петербурга с сентября 2020 года. Фото: Предоставлено Пулково

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Лоукостер Wizz Air объявил о том, что в сентябре 2020 года откроет операционную базу в Пулково. Таким образом аэропорт Санкт-Петербурга станет первой в России базой венгерского перевозчика и 32-ым в мире. Также Wizz Air рассказал сегодня о своих планах после пандемии. В частности, с 18 сентября 2020 года он запустит пять новых рейсов из Санкт-Петербурга. Самолеты будут летать в австрийский Зальцбург, датский Копенгаген, норвежское Осло, шведский Стокгольм и на Мальту.

- Запуская пять новых маршрутов из Санкт-Петербурга и придерживаясь самых высоких стандартов в сфере дезинфекции, мы уверены, что бюджетные тарифы Wizz Air сделают путешествие доступным для еще большего количества путешественников, – отметил генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади.

КОНКРЕТНО

Самолеты из Санкт-Петербурга в Зальцбург будут летать с 18 сентября 2020 года трижды в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

В Осло, Стокгольм и на Мальту - трижды в неделю (вторник, четверг, суббота) с 19 сентября 2020 года.

В Копенгаген - с 19 сентября 2020 года по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

Стоимость билетов стартует от 24,99 Евро на человека в одну сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU