Вице-губернатор назвал две главные проблемы Санкт-Петербурга из-за коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:11:02+03:00

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга назвал образование и здравоохранение двумя главными проблемными точками, которые выявила пандемия коронавируса. По словам чиновника, выступавшего на заседании городского правительства, что подвиг одних, то просчет других.

- Коронавирус показал, что нам есть чему учиться. Две проблемных отрасли образовании и медицина. По медицине: мы провели модернизацию здравоохранения, 150 миллионов долларов в месяц тратим, но имеем проблемы. Дело не в деньгах, а в системе управления. Подвиг одних – результат ошибки других, - заявил Елин.

Что касается образования, то здесь главной трудностью стал дистанционный процесс обучения. По мнению вице-губернатора, такая форма обучения несет несколько комплексных проблем.

У учеников пропадает мотивация, элемент соревновательности в отсутствие соседа по парте. Также при введенных ограничениях снижается качество образования и его контроль. Третье – физическое состояние ребенка: «Посадили его за компьютер, закрыли секции, детские площадки, что получим в итоге?».

Елин отметил, что Петербургу нужна разработка стандарта городской среды с учетом новых реалий – магазины, парки, улицы. Конечная цель - подготовиться ко второй волне коронавируса. Не факт, что она будет, но надо готовиться к худшему, - уверен чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU