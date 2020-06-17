В День медицинского работника в Ленинградской области пройдет акция «Спасибо за здоровье»
21 июня по всей Ленинградской области будут отмечать День медицинского работника. В этом году праздник приобретает особый, очень весомый смысл. И жители региона, а также его власти, будут поздравлять всех медиков от чистого сердца. Для этого в области запущена акция-марафон #СПАСИБОЗАЗДОРОВЬЕ.
- От всего сердца благодарим наших медиков. 21 июня – их профессиональный праздник. Давайте, не забудем их поздравить. Спасибо за здоровье! – отметил в своем Инстаграме глава Ленобласти Александр Дрозденко и вырезал из бумаги символ акции – красное сердце.
В воскресенье, когда будет отмечаться праздник, во дворе каждой больницы, поликлиники, медцентра пройдут выступления артистов. Поздравлять врачей и медсестер будут жители Ленинградской области, представители районных и муниципальных властей.
Не останутся медики и без приятных подарков. Аграрии Ленобласти передадут врачам вкусные и полезные продуктовые наборы.
Ну а главной идеей Дня медработника конечно же станет искренняя благодарность за непростой и непрерывный труд, благодаря которому спасены тысячи жизней жителей Ленинградской области. И не только во время пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU