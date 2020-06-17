В Кингисеппе найдено тело ребенка, которого собирались искать водолазы

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:55:10+03:00

13-летний школьник пропал в минувшие выходные, когда пошел купаться на речку

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Помощь водолазов-добровольцев, которые собирались выезжать в Ленинградскую область для поиска пропавшего ребенка, более не нужна. К сожалению, по самой печальной причине. Днем 17 июня жители Кингисеппа сами нашли тело 13-летнего школьника.

- Найден. Погиб. Соболезнуем родным и близким, - говорится в сообщении водолазной группы «Добротворец» ВКонтакте, члены которой собирались 18 июня ехать в Кингисепп.

Напомним, что ЧП произошло в минувшую субботу, 13 июня. Тогда 13-летний школьник пошел купаться на реку Луга, протекающую в черте города. По словам очевидцев, мальчика затянуло течением в водоворот, он скрылся под водой и с тех пор его никто не видел.

Местные жители, полиция и МЧС несколько дней безуспешно искали ребенка, однако лишь 17 числа удалось найти тело погибшего. Его вынесли к одному из берегов Луги.

ИСТОЧНИК KP.RU