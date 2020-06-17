В Кингисеппе найдено тело ребенка, которого собирались искать водолазы
Помощь водолазов-добровольцев, которые собирались выезжать в Ленинградскую область для поиска пропавшего ребенка, более не нужна. К сожалению, по самой печальной причине. Днем 17 июня жители Кингисеппа сами нашли тело 13-летнего школьника.
- Найден. Погиб. Соболезнуем родным и близким, - говорится в сообщении водолазной группы «Добротворец» ВКонтакте, члены которой собирались 18 июня ехать в Кингисепп.
Напомним, что ЧП произошло в минувшую субботу, 13 июня. Тогда 13-летний школьник пошел купаться на реку Луга, протекающую в черте города. По словам очевидцев, мальчика затянуло течением в водоворот, он скрылся под водой и с тех пор его никто не видел.
Местные жители, полиция и МЧС несколько дней безуспешно искали ребенка, однако лишь 17 числа удалось найти тело погибшего. Его вынесли к одному из берегов Луги.
ИСТОЧНИК KP.RU