2020-06-17T19:12:01+03:00
Происшествия

Лось уничтожил «Дэу Матиз» на трассе «Кола» в Ленобласти

Сохатый выскочил на дорогу перед машиной, в которой ехала семья с 13-летней дочкой
Петр КИБЕР
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На Мурманском шоссе "Матиз" сбил лося. Фото: vk.com/dorinspbНа Мурманском шоссе "Матиз" сбил лося. Фото: vk.com/dorinspb
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Еще один случай встречи человека с лосем произошел на областных трассах. На этот раз столкновение произошло на Мурманском шоссе. Здесь, в ночь на среду, сохатого сбил маленький «Дэу Матиз», в котором ехали мужчина и женщина с девочкой-подростком.

- 17 июня, около 00:15, на 127 километре федеральной автодороги «Кола», водитель (мужчина, 55 лет), управляя автомобилем «Дэу Матиз», совершил наезд на лося, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдельный батальон ДПС №2 ГИБДД.

Прыжок лося на дорогу был внезапным и водитель просто не успел среагировать. От столкновения машина слетела с трассы и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали два пассажира микролитражки: женщина, у нее перелом руки, а также 13-летняя девочка. Их увезли на скорой.

Машина после встречи с крупным животным превратилась в груду металла, а сам лось от удара погиб. За нанесение ущерба природе водителю полагается крупный штраф, который должна покрыть страховка ОСАГО. А вот ремонтировать авто ему придется за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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