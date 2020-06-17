Петербуржцев попросили не кормить уток

17 Июнь 2020 2020-06-17T19:38:08+03:00

Птицы совсем обленились и больше не хотят искать еду самостоятельно

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Комитет по природопользованию Петербурга обратился ко всем жителям города с большой просьбой не кормить больше птиц: чаек, лысух, голубей, ворон и, в особенности, уток, которые привыкли к щедрости человека и обленились.

- При чрезмерной подкормке утки быстро привыкают к новому питанию и уже не хотят самостоятельно добывать естественную для них еду. В результате это приводит и к загрязнению водоемов продуктами жизнедеятельности, - сообщает пресс-служба природоохранного комитета.

А ведь по своей природе они должны собирать пищу с поверхности воды, погружаться и, с помощью длинно шеи, выискивать еду на дне (нырять кряквы не могут). В частности, утки любят ряску – мелкую траву, растущую в водоемах. Поедая ее, они чистят пруды.

Орнитологи отмечают, что летом естественного корма достаточно, птицы сами способны найти пищу гораздо более полезную, чем хлеб. Особенно важно, чтобы птенцы смолоду учились добывать пропитание. А сейчас, в местах подкормки, они часто гибнут. Утки же привыкли и не улетают на юга, что тоже губительно.

ИСТОЧНИК KP.RU