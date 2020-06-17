2020-06-17T19:38:08+03:00
Дом. Семья

Петербуржцев попросили не кормить уток

Птицы совсем обленились и больше не хотят искать еду самостоятельно
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербуржцев просят не кормить птиц. Особенно летом.Петербуржцев просят не кормить птиц. Особенно летом.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Комитет по природопользованию Петербурга обратился ко всем жителям города с большой просьбой не кормить больше птиц: чаек, лысух, голубей, ворон и, в особенности, уток, которые привыкли к щедрости человека и обленились.

- При чрезмерной подкормке утки быстро привыкают к новому питанию и уже не хотят самостоятельно добывать естественную для них еду. В результате это приводит и к загрязнению водоемов продуктами жизнедеятельности, - сообщает пресс-служба природоохранного комитета.

А ведь по своей природе они должны собирать пищу с поверхности воды, погружаться и, с помощью длинно шеи, выискивать еду на дне (нырять кряквы не могут). В частности, утки любят ряску – мелкую траву, растущую в водоемах. Поедая ее, они чистят пруды.

Орнитологи отмечают, что летом естественного корма достаточно, птицы сами способны найти пищу гораздо более полезную, чем хлеб. Особенно важно, чтобы птенцы смолоду учились добывать пропитание. А сейчас, в местах подкормки, они часто гибнут. Утки же привыкли и не улетают на юга, что тоже губительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Беглов одобрил перенос финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Невыносимую жару пообещали в Санкт-Петербурге 18 июня
Преступную группу нашли на рынке стройматериалов в Санкт-Петербурге
Петербуржцев попросили не кормить уток
Лось уничтожил «Дэу Матиз» на трассе «Кола» в Ленобласти
В Кингисеппе найдено тело ребенка, которого собирались искать водолазы
115-летний температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге 17 июня
В День медицинского работника в Ленинградской области пройдет акция «Спасибо за здоровье»
Вице-губернатор назвал две главные проблемы Санкт-Петербурга из-за коронавируса
Лоукостер Wizz Air с сентября 2020 года будет летать из Санкт-Петербурга на Мальту и в Зальцбург
Дворцовую площадь продезинфицировали к параду Победы в Санкт-Петербурге
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен на 2022 год
Невский проспект встал в жесткую пробку днем 17 июня
Жара за 30 градусов и гроза придут в Ленинградскую область 18 июня
Двух подростков задержали за серию грабежей и изнасилование в Санкт-Петербурге