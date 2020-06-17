Преступную группу нашли на рынке стройматериалов в Санкт-Петербурге

17 Июнь 2020 2020-06-17T19:40:48+03:00

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Мошенников, которые незаконно обогащались на рынке строительных материалов в Санкт-Петербурге в 2019 году, дополнительно обвинили в создании преступного сообщества и участии в нем.

Хитрые горе-предприниматели выступали от имени различных популярных коммерческих фирм, чем привлекали к себе уйму покупателей. Затем горожане несли в контору свои деньги, а обещанного товара так и не получали. Мошенники только и делали, что кормили людей обещаниями. А после подписания накладных злоумышленники и вовсе переставали отвечать на звонки заказчиков и скрывались.

- 10 июня 2020 года в отношении членов группировки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ. В настоящее время выявляются дополнительные эпизоды преступной деятельности, устанавливаются иные участники преступного сообщества и новые коррупционные связи, - рассказывают в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

По последней возбужденной статье виновникам грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Каждый месяц они зарабатывали до 30 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU