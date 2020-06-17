2020-06-17T20:05:09+03:00
Общество

Невыносимую жару пообещали в Санкт-Петербурге 18 июня

Синоптики прогнозируют в четверг до +32 градусов по Цельсию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Синоптики прогнозируют до 32 градусов тепла 18 июня 2020 года в Санкт-Петербурге.Синоптики прогнозируют до 32 градусов тепла 18 июня 2020 года в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Аномально жаркую погоду ожидают синоптики 18 июня 2020 года в Санкт-Петербурге. По прогнозам, местами воздух, мягко говоря, прогреется до +32 градусов по Цельсию. И если могло показаться, что среда 17 июня со своей рекордной за 115 лет температурой удивила горожан, то грядущий четверг шокирует куда сильнее. И это в условиях того, что в городе официально не разрешено купаться ни в одном водоеме! Запасаемся терпением.

- 18 июня ночь пройдет, преимущественно, без осадков. Днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет ночью восточный, юго-восточный, а днем – юго-восточный, южный слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит от +18 до +20 градусов по Цельсию, а днем от +30 до +32 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем начнет слабо понижаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Добавим, что особенно тяжко в жару приходится участникам Парада Победы, который состоится 24 июня на Дворцовой площади. Под палящим солнцем уже прошла масштабная репетиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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