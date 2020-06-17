Беглов одобрил перенос финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Губернатор Александр Беглов с одобрением встретил официальное решение УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021-го на 2022 год из-за коронавируса. Градоначальник поспешил поблагодарить членов Союза и отметил, что изменения в расписании легендарного футбольного турнира сейчас как никогда отвечают интересам Северной столицы России.
- Мы подтвердили готовность принять матчи Евро-2020 годом позже и перенос Лиги чемпионов тоже поддерживаем. Санкт-Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд. Для города важно добавить еще один бриллиант в футбольную корону. Поэтому в 2022 году сосредоточим все наши силы, знания и опыт на подготовке к финалу Лиги Чемпионов, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.
Возвращаясь в приземленные российские реалии, напомним, что первый после коронавирусной паузы матч «Зенита» состоится уже в эту субботу 20 июня. В соперниках – московский ЦСКА, о состоянии которого главный тренер Сергей Семак может только предполагать.
ИСТОЧНИК KP.RU