Беглов одобрил перенос финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год

17 Июнь 2020 2020-06-17T20:23:10+03:00

Александр Беглов приветствовал решение о переносе финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Губернатор Александр Беглов с одобрением встретил официальное решение УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021-го на 2022 год из-за коронавируса. Градоначальник поспешил поблагодарить членов Союза и отметил, что изменения в расписании легендарного футбольного турнира сейчас как никогда отвечают интересам Северной столицы России.

- Мы подтвердили готовность принять матчи Евро-2020 годом позже и перенос Лиги чемпионов тоже поддерживаем. Санкт-Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд. Для города важно добавить еще один бриллиант в футбольную корону. Поэтому в 2022 году сосредоточим все наши силы, знания и опыт на подготовке к финалу Лиги Чемпионов, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Возвращаясь в приземленные российские реалии, напомним, что первый после коронавирусной паузы матч «Зенита» состоится уже в эту субботу 20 июня. В соперниках – московский ЦСКА, о состоянии которого главный тренер Сергей Семак может только предполагать.

ИСТОЧНИК KP.RU