Власти Санкт-Петербурга утвердили рост тарифов ЖКХ с 1 июля

17 Июнь 2020 2020-06-17T22:43:53+03:00

Плату за коммунальные услуги в Северной столице запретили повышать больше, чем на 3,5%

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С 1 июля в Санкт-Петербурге подорожает плата за коммунальные услуги, но не больше, чем на 3,5%. Такой потолок для тарифов установил Смольный, пытаясь держать темпы роста особенно в период пандемии коронавируса. Власти отмечают, что на федеральном уровне установленные ставки даже выше, поэтому петербуржцам еще повезло.

- С 1 июля 2020 года установлен тариф на питьевую воду и водоотведение для населения в размере 32,53 рублей за кубометр. Это исторически минимальный прирост, начиная с 2011 года. Ранее предполагалась, что тариф за воду повысится на 10%, - передает пресс-служба Смольного.

Остальные тарифы губернатор Александр Беглов также утвердил. За отопление теперь придется платить 1818,29 руб./Гкал, а за горячую воду – 109,10 руб./куб.м. Подорожает и электроэнергия – за газовые плиты попросят 4,82 руб./кВт*ч, а за электроплиты – 3,61руб./кВт*ч.

- Таким образом, общий платеж за коммунальные услуги для семьи из трех человек, проживающей в квартире с наиболее характерной степенью благоустройства, практически сохранится, а изменение в размере 3,3% заметно ниже текущего показателя инфляции, - дополняют власти.

Напомним, для категорий горожан, у которых расходы на оплату коммуналки превышают 14%, могут компенсировать потери, обратившись в СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий».

ИСТОЧНИК KP.RU