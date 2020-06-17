Маленький мальчик попал в реанимацию после купания в Полюстровском парке
Девятилетний мальчик едва не погиб во время купания в пруду, который находится в Полюстровском парке. По сообщениям очевидцев из группы «Большая Охта для жителей» во «Вконтакте», парень начал тонуть в районе 14:00. Его сумели спасти и откачать две девушки. Затем на место примчались две машины реанимации и пострадавшего срочно госпитализировали в больницу.
Вещи ребенка попали на фото. Его родителей пока не нашли. Фото: СОЦСЕТИ
- Парень смуглый, темненький, живет где-то в этом районе, недалеко от пруда. Надеемся, что ребенок выживет, а родители найдутся! – пишут свидетели происшествия в соцсетях, публикуя вещи мальчика.
По факту инцидента уже организовали проверку в прокуратуре. Сейчас в надзорном ведомстве помогают полиции установить личность ребенка. Вдобавок сотрудники прокуратуры оценят действия ответственных должностных лиц по обеспечению безопасности на водном объекте. Также специалисты наведаются и к родителям, проверив исполнение их обязанностей.
ИСТОЧНИК KP.RU