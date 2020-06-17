2020-06-17T23:27:48+03:00
Общество

В «зеленой» зоне Ленобласти разрешили спорт и массовые мероприятия

Изменения в «коронавирусном» постановлении вступили в силу с 17 июня
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В "зеленой" зоне Ленобласти появились новые послабления по коронавирусу с 17 июня.В "зеленой" зоне Ленобласти появились новые послабления по коронавирусу с 17 июня.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В «зеленой» зоне Ленинградской области с 17 июня разрешено заниматься спортом и принимать участие в массовых мероприятиях. Соответствующее изменение в коронавирусное постановление уже внес губернатор Александр Дрозденко. Послабления касаются только Волховского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, Сланцевского и Тихвинского районов.

- С 17 июня в районах «зеленой» зоны можно заняться спортом и принять участие в массовых мероприятиях, но только с использованием средств индивидуальной защиты, - подчеркивают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Жителям районов из "зеленой" зоны Ленобласти живется куда спокойнее, чем петербуржцам. Фото: vk.com/minuscovid_lo

Жителям районов из "зеленой" зоны Ленобласти живется куда спокойнее, чем петербуржцам. Фото: vk.com/minuscovid_lo

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказала о снятии различных ограничений в 47-м регионе с 15 июня 2020 года. В частности, власти разрешили работу каршеринга и детских садов из «зеленой» зоны. Свое положение ухудшил лишь один Сосновоборский район из-за увеличения статистики заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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