Эрмитаж объявил о подготовке к приему посетителей

17 Июнь 2020 2020-06-18T00:00:03+03:00

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17 июня Эрмитаж начал подготовку к возобновлению приема посетителей. Однако никто в музее пока не может назвать точных сроков открытия из-за ограничений по коронавирусу. Зато в Эрмитаж потихоньку возвращаются многие сотрудники. Теперь они смогут хотя бы вести прямые трансляции из самых разных залов музея.

- Теперь вы сможете посещать Эрмитаж в прямом эфире, а также следить за его постепенным переходом в оффлайн. Кроме новых онлайн-экскурсий, мы будем готовить для вас программы в режиме «премьеры», а также тематические подборки из архивных видеозаписей. Мы надеемся, что это интеллигентное времяпровождение скрасит дни пандемии, - пишет пресс-служба музея в группе во «Вконтакте».

Напомним, из-за коронавируса Эрмитаж потерял половину годового дохода. Директор музея Михаил Пиотровский не исключает, что из-за кризиса может сократиться число меценатов.

ИСТОЧНИК KP.RU