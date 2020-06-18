Врач из Ленобласти рассказала, как медики выживают в защитных костюмах в жару

18 Июнь 2020 2020-06-18T01:18:03+03:00

Врач из Ленобласти рассказала, как медикам трудно работать в защитных костюмах во время аномальной жары. Фото: vk.com/minuscovid_lo

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В аномальную жару в Ленобласти и в Санкт-Петербурге тяжелее всего приходится врачам, лечащих пациентов с коронавирусом. Медики, которые вынуждены работать исключительно в защитных костюмах, пожаловались на условия, напоминающие парилку. Но герои все равно стойко принимают все трудности и следуют мерам безопасности.

По словам врача-инфекциониста Всеволожской больницы Оксаны Ришняк, сейчас наступила жаркая пора во всех отношениях. И самый лучший период для медработников – это раннее утро, когда температура воздуха еще щадящая.

- На обходе к третьей палате появляется одышка у врачей. Но медсестрам еще сложнее, они на ногах целый день и их действительно жалко. Процедурная сестра сотню раз наклоняется в день, делая пациентам инъекции. Тяжело работать в прилипающем к телу костюме, даже несмотря на вентиляцию, работающую в отделении, и понимать, что в ближайшие несколько часов остыть и проветриться – не судьба, - цитируют врача в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, 18 июня в 47-м регионе прогнозируют до 32 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU