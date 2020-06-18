2020-06-18T01:18:03+03:00
Общество

Врач из Ленобласти рассказала, как медики выживают в защитных костюмах в жару

Медработники жалуются на одышку и прилипающий к телу костюм
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Врач из Ленобласти рассказала, как медикам трудно работать в защитных костюмах во время аномальной жары. Фото: vk.com/minuscovid_loВрач из Ленобласти рассказала, как медикам трудно работать в защитных костюмах во время аномальной жары. Фото: vk.com/minuscovid_lo
Изменить размер текста:

В аномальную жару в Ленобласти и в Санкт-Петербурге тяжелее всего приходится врачам, лечащих пациентов с коронавирусом. Медики, которые вынуждены работать исключительно в защитных костюмах, пожаловались на условия, напоминающие парилку. Но герои все равно стойко принимают все трудности и следуют мерам безопасности.

По словам врача-инфекциониста Всеволожской больницы Оксаны Ришняк, сейчас наступила жаркая пора во всех отношениях. И самый лучший период для медработников – это раннее утро, когда температура воздуха еще щадящая.

- На обходе к третьей палате появляется одышка у врачей. Но медсестрам еще сложнее, они на ногах целый день и их действительно жалко. Процедурная сестра сотню раз наклоняется в день, делая пациентам инъекции. Тяжело работать в прилипающем к телу костюме, даже несмотря на вентиляцию, работающую в отделении, и понимать, что в ближайшие несколько часов остыть и проветриться – не судьба, - цитируют врача в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, 18 июня в 47-м регионе прогнозируют до 32 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участники Парада Победы в Санкт-Петербурге сдали тесты на коронавирус
Врач из Ленобласти рассказала, как медики выживают в защитных костюмах в жару
Пенсионер наткнулся на склад оружейного барона в гараже в Сертолово
Лось вышел к петербуржцам на пробежку в Колпино
Эрмитаж объявил о подготовке к приему посетителей
В «зеленой» зоне Ленобласти разрешили спорт и массовые мероприятия
Маленький мальчик попал в реанимацию после купания в Полюстровском парке
Комздрав Санкт-Петербурга назвал симптомы, которые остаются у выздоровевших от коронавируса пациентов
Беглова попросили проверить жалобы бюджетников на принуждение к голосованию по Конституции
Власти Санкт-Петербурга утвердили рост тарифов ЖКХ с 1 июля
Беглов одобрил перенос финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Невыносимую жару пообещали в Санкт-Петербурге 18 июня
Преступную группу нашли на рынке стройматериалов в Санкт-Петербурге
Петербуржцев попросили не кормить уток
Лось уничтожил «Дэу Матиз» на трассе «Кола» в Ленобласти
В Кингисеппе найдено тело ребенка, которого собирались искать водолазы
115-летний температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге 17 июня
В День медицинского работника в Ленинградской области пройдет акция «Спасибо за здоровье»
Вице-губернатор назвал две главные проблемы Санкт-Петербурга из-за коронавируса
Лоукостер Wizz Air с сентября 2020 года будет летать из Санкт-Петербурга на Мальту и в Зальцбург
Дворцовую площадь продезинфицировали к параду Победы в Санкт-Петербурге
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен на 2022 год
Невский проспект встал в жесткую пробку днем 17 июня
Жара за 30 градусов и гроза придут в Ленинградскую область 18 июня
Двух подростков задержали за серию грабежей и изнасилование в Санкт-Петербурге