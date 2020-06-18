2020-06-18T02:02:15+03:00
Происшествия

Пенсионер наткнулся на склад оружейного барона в гараже в Сертолово

Внутри лежали СВУ, гранаты, мины, автоматы, пистолеты и разнообразные патроны
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пенсионер нашел взрывчатку и разнообразное оружие в гараже в Сертолово.Пенсионер нашел взрывчатку и разнообразное оружие в гараже в Сертолово.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Председатель ГСК, находящегося в городе Сертолово из Ленобласти, нашел в подвале одного из гаражей целый склад со взрывчаткой и разнообразным оружием. Пенсионер пришел в шок от увиденного и тут же доложил полиции, а те – взрывотехникам ФСБ. Бомбы успешно обезвредили, а затем весь арсенал быстренько изъяли.

- На месте найдено 5 самодельных взрывных устройств (СВУ), три гранаты, мина, пять автоматов, три пистолета, шесть электродетонаторов, многочисленные оптические прицелы, глушители и патроны разного калибра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Полицейские выяснили, что гараж принадлежит 64-летнему местному жителю, однако он клянется, что в 2008 году продал свою собственность какому-то мужчине, установлением личности которого сейчас вовсю занимаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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