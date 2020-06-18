Участники Парада Победы в Санкт-Петербурге сдали тесты на коронавирус

18 Июнь 2020 2020-06-18T01:35:15+03:00

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Военнослужащие из общевойсковой армии Западного военного округа сдали тесты на коронавирус в преддверии Парада Победы, который состоится 24 июня на Дворцовой площади. На наличие опасной инфекции проверились больше 400 человек. Все они не только обеспечивают проведение юбилейного торжества, но и принимают в нем непосредственное участие.

- В течение двух дней специалисты медицинской службы армии взяли анализы на COVID-19 у участников парадных расчетов. По результатам проведенных исследований случаев заболевания военнослужащих не выявлено. Также подразделения войск РХБ защиты армии провели дезинфекцию рабочих и процедурных кабинетов, - рассказывают в пресс-службе ЗВО.

Напомним, всего в грядущем параде примут участие около 4,5 тысяч человек, не считая наземную и воздушную технику. «Комсомолка» уже побывала на масштабной репетиции торжества и поделилась впечатлениями с читателями.

ИСТОЧНИК KP.RU