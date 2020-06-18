30-градусная жара и гроза придут в Санкт-Петербург 18 июня 2020 года

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:48:54+03:00

Погода в Северной столице снова может побить температурный рекорд

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Невероятно жаркое лето началось в Санкт-Петербурге. Так, в четверг, 18 июня 2020 года, погода снова может побить температурный рекорд – воздух прогреется до 30 градусов по Цельсия, что на 12 градусов выше климатической нормы.

- Сегодня ожидается самое жаркое 18 июня за 60 лет. Ожидается, что термометр покажет плюс 30 градусов, что на 12 градусов выше климатической нормы. Будет ощущаться как 31 градус, влажность воздуха низкая — до 52 процентов, - сообщили в сервисе «Яндекс».

Причем, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», воздух прогреется еще сильнее до 30-32 градусов знойной жары. Ветер днем юго-восточный, южный слабый, при грозе порывистый. Однако когда именно придет в город освежающий ливень, сказать пока сложно.

В пятницу и на выходных жара немного спадет. Ожидается переменная облачность и 22-24 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU