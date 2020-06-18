Двое мужчин устроили жесткую драку на КАД в Санкт-Петербурге

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:13:13+03:00

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Вечер на Кольцевой автодороге во время пробок – не самое приятное время препровождение. Так, две водителей в среду, 17 июня 2020 года, решили сделать его еще жестче и устроили драку прямо на дороге. Мужчины повыскакивали из своих машин, одна из которых была «Субару», из-за автомобильного спора и начали дубасить друг друга кулаками. Часть их поединка сняла на камеру очевидица.

- Сути никто не знает! Но можно догадаться что «Субарик» решил просто влезть, а его не пропустили и это задело его самолюбие. Сколько бы машина не стоила, привилегий на дороге она не дает. Помимо всего надо еще и мозги иметь, - прокомментировал драку один из пользователей социальной сети, где было опубликовано видео.

На кадрах видно, как мужчины дерутся прямо на дороге в пробке, мимо проезжает фура, но они даже не обращают на это внимание. По словам свидетельницы, после того, как она закончила снимать, водитель «Субару», получив тумаков, сел в свою машину и сбил своего оппонента. Благо, второй успел сгруппироваться и сильно не пострадал.

Чем закончилась драка, на данный момент не известно. Возможно теперь спор между мужчинами разрешают правоохранительные органы.

Два водителя устроили драку на КАД в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU